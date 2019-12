© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, partirà dal primo minuto contro il Genoa e nel pre-partita è intervenuto a Sky Sport: "Sicuramente le assenze sono tante, ma come ha detto il mister l'Inter nelle difficoltà tira fuori il meglio di sé. Faremo il massimo per provare a vincere tutti i match. Juve? Noi guardiamo in casa nostra, puntiamo a vincere tutte le partite. Sappiamo che sarà difficile, ma ci proveremo fino alla fine. Il Genoa è una squadra ferita, ma nelle difficoltà a volte si possono trovare stimoli in più. Dovremo stare attenti".