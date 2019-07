© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prestazione positiva contro il Paris Saint-Germain per Alessandro Bastoni, schierato titolare in difesa da Antonio Conte nell'amichevole di oggi. Queste le parole del giovane talento nerazzurro ai canali ufficiali del club: "Queste partite servono per mettere minuti nelle gambe, è stata una sfida molto intensa dal punto di vista fisico ma siamo contenti di come è finita. Vedere Godin in campo con noi è stato bello, potrà aiutarci tantissimo. L'impronta che ci sta dando Conte si vede, miglioriamo giorno dopo giorno".