Inter, Bastoni: "Conte ci ha trasmesso un atteggiamento vincente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giovane difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo l'amichevole contro il Valencia: "Era importante vincere, perché il mister ci ha trasmesso questo atteggiamento. Sono contento per il rigore decisivo, ma soprattutto perché abbiamo un'identità che si è vista dall'inizio della preparazione. Siamo pronti per il campionato - riporta Fcinternews.it -. Questa sera ci siamo aggiustati tatticamente con le indicazioni a partita in corso, dobbiamo ancora fare nostra del tutto la fase difensiva ma siamo determinati e lavoriamo bene".