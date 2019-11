Inter, Bastoni: "Conte non poteva capitarmi in un momento migliore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di Sky, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni parla così della sua prima stagione in nerazzurro: "Neanche nelle mie più rosee speranze avrei pensato di essere qua, specie prima di andare al Parma. Me lo sto godendo, spero di continuare così. Stiamo bene nello spogliatoio, andiamo al campo con il sorriso, ci troviamo bene tra di noi".

Com'è lavorare con Conte?

"Non poteva capitarmi in un momento migliore, lui sa trattare i giovani al meglio, mi ripetete di non accontentarmi mai. Mi sta aiutando tanto, cerca sempre di spronarmi a far meglio".

Lo Scudetto è possibile?

"Sappiamo che il gap con la Juve è ampio, lavoriamo per vincere ogni partita e alla fine dell'anno se saremo lassù, valuteremo".

Cosa significa:

"Nella mia vita ho vissute esperienze che mi hanno cambiato, vivo il calcio come un gioco. Poi ovviamente è normale che giocare davanti a ottanta mila persone non è lo stesso che giocare davanti a quindici".

Godin che consigli ti dà?

"Un maestro nella marcatura, mi sta aiutando tanto in questo".