Inter, Bastoni è il simbolo del nuovo corso. Scalzato Godin che adesso può partire

vedi letture

La forza di un progetto va misurata soprattutto a lungo termine. Ed è anche per questo che la nuova politica societaria dell'Inter prevede investimenti nell’immediato per essere al vertice – e per molto tempo – nel giro di un paio d’anni.

Il più giovane presidente della Serie A - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non può non essere favorevole alla linea verde, che ovviamente va abbinata all’arrivo di top player per vincere in fretta e permettere e ai più giovani di crescere con meno pressioni. Il simbolo del nuovo corso è Alessandro Bastoni: un investimento da 31,1 milioni che due anni dopo si è trasformato in miniera d’oro. L’ex Atalanta, dopo un anno in prestito al Parma, è rientrato all’Inter in punta di piedi ma in pochi mesi ha ribaltato gerarchie e scenari futuri, scalzando Godin (può partire in estate) nell’undici titolare e permettendo all’Inter di cambiare le strategie di mercato.