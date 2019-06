Inter, Bastoni e Pinamonti in ritiro. No alle offerte per i due

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Andrea Pinamonti. anche Alessandro Bastoni è destinato a restare all'Inter, almeno per essere valutato in pre-campionato da Antonio Conte. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come il difensore sia gradito a Sampdoria e Cagliari.

Preziosi vuole la punta Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha chiesto nella giornata di ieri Pinamonti, trovando il "no" dei nerazzurri. L'attaccante è un pallino del nuovo tecnico e, anzi, l'obiettivp è trovare un nuovo accordo considerato che il contratto del giocatore scade nel 2021.