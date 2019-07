Inter, Bastoni: "È un onore per me rappresentare questi colori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo giorno di allenamenti per l'Inter a Singapore. Alessandro Bastoni ha raccontato a Inter TV le prime sensazioni dopo il suo arrivo e l'incontro con squadra e staff: "È un onore per me rappresentare questi colori, sono due anni che speravo di arrivare qui e finalmente ho avuto questa occasione. Se sono qui devo ringraziare due società, la prima è l'Atalanta che mi ha formato sia come calciatore che come persona, la seconda è senza dubbio quella che mi ha lanciato nel calcio dei grandi, che è il Parma. Mi sono conquistato il mio posto in squadra, non era facile perché avevo dei grandi giocatori davanti, ma sono contento del Campionato che ho fatto e ringrazio ancora il Parma e D'Aversa che mi ha dato questa occasione. Sono qui solo da due giorni ma ho già potuto ammirare la qualità di questo gruppo sia dentro il campo che fuori. Mi hanno saputo prendere sin dal primo momento. Puntare sui giovani è un bel segnale, sia per il calcio italiano che per l'Inter", le parole riportate dal sito ufficiale del club nerazzurro.