© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'emozione era tanta, aspettavo questo giorno. Contento per la prestazione mia e della squadra, importane vincere dopo il successo della Juve di oggi". Queste le parole di Alessandro Bastoni a InterTV a margine del 3-1 sulla Samp. "Questo gruppo mi ha accolto subito bene, come se fossi un figlio minore. Soprattutto Godin, al quale a volte dico se si rende conto che parla solo con me. Sono davvero contentissimo. Se ho dormito ieri notte? Sì, fortunatamente le cose per le quali vale la pena non dormire sono altre. Gioco a calcio e la vivo serenamente".