Inter, Bastoni: "Ho fatto passi da gigante. Un orgoglio essere uno dei titolari"

vedi letture

Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato a Sky Sport il giorno dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Bayer Leverkusen che ha permesso alla formazione di Antonio Conte di approdare alla semifinale di Europa League: "Domani tiferò per l'Atalanta, sono molto legato a loro e ringrazio la società e Gasperini per avermi lanciato".

Ha dormito stanotte dopo la vittoria di ieri?

"Per fortuna reggo bene le partite, è stata una grande soddisfazione. Non è facile arrivare in semifinale di una competizione europea".

Che stagione è stata per lei?

"Ho sempre detto che ho fatto passi da gigante, mai mi sarei aspettato di giocare titolare nell'Inter e di arrivare a questo punto. Per me è un orgoglio".

Cosa si prende dall'esperienza di Godin?

"Le sue parole testimoniano il fatto che sia una grande persona. Mi ritengo fortunato ad avere compagni come lui".

Cosa le chiede Conte?

"La cosa che mi ha dato di più è la fiducia. Mi chiede di dare il massimo e la cattiveria. Io non ho paura".

Cosa serve per arrivare in finale?

"Puntiamo ad arrivare il più lontano possibile, dobbiamo spingere fino alla fine e dare il massimo".

Quanto è stata importante l'esperienza di Parma?

"È stata fondamentale, ho iniziato a giocare con i grandi. La personalità non mi è mai mancata, non ho mai paura".

Come va in allenamento con uno come Lukaku?

"Lo lascio fare, almeno prende fiducia (ride ndr)".