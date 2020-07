Inter, Bastoni: "Il Brescia ha già messo in difficoltà noi e la Juve. Servirà attenzione"

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni della tv ufficiale dell'Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro il Brescia, partita valida per la 29esima giornata di Serie A. Il difensore classe '99 farà parte del terzetto difensivo scelto da Conte insieme a D'Ambrosio e De Vrij: "Oggi dovremo stare attenti, all'andata ci hanno messo in difficoltà e lo hanno fatto anche contro squadre come la Juve. Non dobbiamo guardare la classifica".