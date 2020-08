Inter, Bastoni: "In un anno sono cambiate tante cose, non mi aspettavo di giocare tanto"

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è intervenuto al termine della vittoria contro lo Shakhtar Donetsk ai microfoni di Sky Sport: "Io non me l'aspettavo di giocare tanto, sono cresciuto tanto: devo migliorare ancora, ma sono contento".

Deve ancora crescere in alcune situazioni.

"Stiamo lavorando tanto, sull'impostare il gioco ci siamo. Sulla fase difensiva ho tanto da migliorare, ma anche aver preso un solo gol nelle ultime partite evidenzia la nostra crescita. Io quando scendo in campo mi diverto. Vengo da una realtà come Parma, ma in un anno sono cambiate molte cose. Faccio quello che mi chiede il mister".