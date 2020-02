Inter, Bastoni: "Indosso il 95 per una promessa fatta a mio fratello"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, svela a InterTv il perché indossa il numero 95 sulle spalle da quando è diventato professionista: "E' una storia facile che parte quando ho ricevuto la prima chiamata nella prima squadra dell'Atalanta, era un promessa che ho fatto a mio fratello. Siamo in cinque in famiglia e molto legati l'uno con l'altro, gli ho detto che il numero di maglia sarebbe stato il suo anno di nascita. Il 95, che ho indossato con Atalanta, Parma e ora all'Inter, è un modo per avere lui e in generale la mia famiglia in campo con me".