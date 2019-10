Inter, Bastoni: "Le ultime vittorie ci danno slancio per le prossime gare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky poco prima del match contro il Parma, il difensore dell'Inter ed ex di turno Alessandro Bastoni ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La vittoria col Borussia è stata molto importante e insieme al successo sul Sassuolo ci ha dato molta energia per affrontare le prossime sfide. La sfida al Parma? Sicuramente per me è molto emozionante, con i ragazzi ho condiviso tanto l'anno scorso in Emilia. In campo però non ci sono amici e lotteremo per vincere. Dovremo essere molto bravi a contenere le loro ripartenze, perché è la loro forza: decisive saranno le marcature preventive".