© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport analizza presente e futuro di Alessandro Bastoni, che si aggregherà all'Inter - dopo aver giocato da protagonista il Campionato Europeo Under 21 - per la tournée asiatica (insieme ai compagni di avventura in Azzurro, Federico Dimarco e Nicolò Barella). Lì, per il classe ’99, arriveranno i primi allenamenti in cui potrà osservare da vicino due big della difesa come Skriniar e De Vrij, in attesa del professore di ruolo, Diego Godin, che invece raggiungerà il resto del gruppo quando questo tornerà in Europa. Saranno loro le chiocce del baby italiano, uno sul quale in casa nerazzurra si punta molto. Una volta promosso, Bastoni si è deciso che resterà all’Inter, anche in virtù del fatto che è l’unico mancino naturale tra la batteria dei centrali. Dettaglio che lo fa apprezzare ancor di più anche ad Antonio Conte, pure lui convinto delle doti del giocatore.