Inter, Bastoni può arrivare a giugno. Pescara interessato al prestito

Secondo FcInterNews a giugno l'Inter potrebbe decidere di anticipare l'arrivo del difensore Alessandro Bastoni dall'Atalanta (il cui arrivo è stato previsto per giugno 2019). Questa stagione non ha trovato molto spazio in prima squadra e l'Inter potrebbe farlo arrivare a Milano per poi girarlo in prestito. Ed in tal senso, il Pescara ha già mostrato il proprio interesse.