Alessandro Bastoni sì, Joao Miranda verso l'addio. La nuova difesa dell'Inter potrebbe perdere il centrale brasiliano, non nominato ieri da Conte in conferenza stampa, ma dall'altra parte avrà con ogni probabilità un giovane in più. Il neo tecnico nerazzurro stima molto l'ex Parma e intende puntarci nella stagione che verrà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.