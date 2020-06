Inter, Bayern ancora più convinto di riscattare Perisic. Balla qualche milione

vedi letture

Mai stata così tranquilla l'Inter in merito al riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern. Mai stato questo il punto, l'acquisto definitivo del croato andrà in porto come previsto in Viale della Liberazione. Quando Karl-Heinz Rummenigge ha chiesto al club di Suning di prorogare la data di scadenza per il bonifico finale da 20 milioni di euro, tutti avevano messo già in conto che sarebbero passate settimane prima di ritrovarsi per chiudere l'operazione. Il Bayern ha vinto l'ennesimo Meisterschale, 8 match dal ritorno in campo di cui 3 da titolare per l'ala vice campione del mondo, con tanto di gol vittoria in semifinale di coppa contro l'Eintracht. Non era un test per il giocatore, quanto la volontà da parte dei tedeschi di mettere al sicuro la corsa al titolo. Comunque Ivan ha convinto, se possibile ancora di più, la dirigenza dei campioni di Germania a trattenerlo in Baviera. Si discute ora sulla cifra, in merito alla quale la società di Monaco chiede uno sconto, già concesso dai nerazzurri al PSG per il riscatto di Mauro Icardi. Nessuna chiusura da Milano: balla qualche milione tra domanda e offerta e un accordo, come già raccontato nei giorni scorsi, si troverà. Per la felicità di tutte le parti in causa.