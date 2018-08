Inter, beffa da Siviglia. Il Betis prende Rafinha e scarica Joao Mario

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver cullato a lungo il sogno di tornare a vestire la maglia dell'Inter nel corso dell'estate il fantasista Rafinha, classe '93, potrebbe continuare la propria carriera in Spagna complicando – senza volerlo – proprio i piani del club nerazzurro in cui ha giocato negli ultimi mesi della passata stagione. Come riporta il Mundo Deportivo infatti il brasiliano è a un passo dallo sbarco al Betis Siviglia, già oggi potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale, club che si era interessato a un esubero dell'Inter come Joao Mario. L'arrivo di Rafinha in biancoverde ovviamente escluderebbe quello del portoghese con l'Inter che subirebbe così una doppia beffa: dopo non essere riuscita a riportare a Milano il fantasista del Barcellona infatti non riuscirebbe neanche a liberarsi del lusitano che da tempo non rientra più nei piani societari.