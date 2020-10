Inter, beffa e danno con Hakimi. Ora l'ASL deciderà se si tratta di “falso positivo”

Per Achraf Hakimi la negatività riscontrata ieri suona come la beffa oltre il danno. La positività del marocchino è stata comunicata dalla UEFA mercoledì, prima di scendere in campo contro i tedeschi. Il danno: giocatore isolato e compagni preoccupati dal rischio contagio. La beffa: il tampone di controllo è risultato negativo. Ora starà alla ASL dire se il primo test si possa considerare “debolmente positivo” o “falso positivo”. E si attende oggi l’esito di un nuovo tampone per tutti.