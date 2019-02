Inter, beffa Zaniolo: 15% sulla futura rivendita una magra consolazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La 'Gazzetta dello Sport' dà ampio spazio alla rabbia manifestata sui social dai tifosi dell'Inter per la gestione del cartellino di Nicolò Zaniolo, centrocampista classe '99 che in estate ha lasciato il club nerazzurro per trasferirsi alla Roma nell'ambito dell'affare Nainggolan.

I sostenitori dell'Inter se la sono presa sia con Luciano Spalletti, che non è riuscito a capire il talento che aveva in casa, che con il direttore sportivo Piero Ausilio, che l'ha ceduto troppo frettolosamente e non è riuscito a inserire un diritto di recompra come accaduto per la cessione di altri giovani. L'Inter s'è assicurata solo un 15% sull'eventuale futura rivendita e, in questo senso, così recita il comunicato estivo della Roma: "Il Club comunica di aver trovato l’accordo con l’Inter a fronte di un corrispettivo fisso di 4,5 milioni di euro. Inoltre, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, A.S. Roma riconoscerà alla F.C. Internazionale un importo pari al 15% del prezzo di cessione. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023".