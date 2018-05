Inter, bella e letale. Questa squadra è da Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter spazza via dubbi e polemiche. Si diceva che i nerazzurri andassero in gol sempre con gli stessi uomini, che non reggessero novanta minuti d’intensità vera e che mancassero quasi vergognosamente di qualità. Alla Dacia Arena, complice un’Udinese irriconoscibile viste le evidenti doti tecniche, è accaduto tutto il contrario: quattro marcatori diversi con la prima gioia in A di Rafinha, concentrazione dall’inizio alla fine del match (escluso qualche piccola sbavatura nel secondo tempo) e gioco spumeggiante, costruito a suon di ripartenze lampo e scambi veloci di prima. Una gara perfetta, se non altro perché dopo il derby d’Italia era più che lecito aspettarsi altro. E invece l’Inter ha fatto ancora una volta l’Inter. Peccato non sia riuscita a farlo sempre in questa stagione, altrimenti staremmo dipingendo capolavori tecnico-dirigenziali. Ma tant’é. Piangersi addosso, a questo punto del torneo, serve davvero a poco. Spalletti docet: quando parlava di Champions in caso di tre vittorie su tre non era confuso, casomai alludeva a un passo falso da parte della Lazio. Che guarda un po’ è arrivato. Quel volpone di Luciano da Certaldo lo sa che, comunque andrà a finire, questa Inter non ha più nulla a che vedere con le versioni passate.

Colpisce parecchio però quando Lucio si dà colpe che, a essere onesti, potrebbe pure fare a meno di addossarsi. Come ad esempio quella di aver abbassato Brozovic troppo tardi, o di aver sbagliato i cambi al tramonto di un folle Inter-Juve o, ancora, di non essere riuscito a mantenere alto il livello dopo la funesta gara di Coppa contro il Pordenone. Per carità, nel calcio sbagliano anche i grandi. Nondimeno il divario statistico-caratteriale rispetto alle stagioni precedenti non può e non deve passare mai in secondo piano. Sono state poste basi forti e solide sulle quali poter costruire un futuro credibile, finalmente all’altezza della società. Detto questo, fallire l’obiettivo Champions non lascerebbe certo quella piacevole eredità celata dal quarto posto in classifica. Sotto tutti gli aspetti: appeal internazionale, risorse economiche, consapevolezza di squadra. Ci sarebbe anche il rischio di dover poi forzatamente sgrezzare la rosa. E (quasi) nessuno sarebbe pronto a lasciar partire Icardi, giusto per fare un nome. Il capitano nerazzurro, nel suo ruolo, risulta essere per Spalletti «il giocatore più forte mai allenato». In fondo i suoi numeri parlano chiaro: contro l’Udinese Maurito ha raggiunto Ermanno Aebi, al nono posto nella classifica marcatori all time dell’Inter (106), con Vieri (123) prossimo obiettivo. Intanto, a proposito di obiettivi, ce n’è uno tornato improvvisamente a essere possibile. Questa squadra ha dimostrato, nuovamente, di valere la Champions. A questo punto, bisognerà solo renderlo ufficiale.