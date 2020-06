Inter, Bellerin nel mirino: pronta l'offerta per l'Arsenal, lo spagnolo riflette

L'Inter prepara l'offerta per Hector Bellerin, terzino spagnolo in forza all'Arsenal. Secondo quanto riportato dal Daily Express i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto 30 milioni per il classe '95, legato ai Gunners fino al 2023. Lo spagnolo, che è arrivato all'Arsenal nel 2011, ha dichiarato di non aver fretta e che si prenderà tutto il tempo necessario per decidere al meglio quale sarà il suo futuro.