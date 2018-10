Inter-Bergwijn, il papà: "Non cerchiamo di lasciare il PSV, scade nel 2022"

È uno dei gioielli più lucenti del PSV Eindhoven, Steven Bergwijn, ala che sta crescendo esponenzialmente negli ultimi mesi. FcInterNews ha sentito il padre, Steven senior, in merito ai presunti abboccamenti con l'Inter. "No, non ho sentito di alcun interesse per mio figlio. Ma in realtà non stiamo nemmeno cercando di partire. E se il Psv decidesse di venderlo, sarà alla fine di una stagione, non durante il mercato di gennaio. Nessuno dall'Inter mi ha mai contattato. Voglio chiarire che Steven non sta cercando di lasciare il Psv. È molto grato per ciò che il club ha fatto per lui. Ha firmato un contratto di tre anni con il Psv e lo ha esteso di un altro anno, ora scade il 30 giugno 2022".