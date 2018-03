Inter, Bernard e Bamba: Ausilio pianifica il doppio blitz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo dell'Inter sta preparando un doppio blitz di mercato per preparare i primi colpi in entrata in vista dell'estate. Ausilio vuole regalare Bernard dello Shakhtar a Spalletti prima che qualcuno si possa inserire. L'altro obiettivo è il giovane Jonathan Bamba del Saint-Etienne, giocatore che piace ai nerazzurri fin dalle ultime sessioni di mercato.