Inter-Bernard, possibile pre-contratto entro fine mese

Fonte: fcinternews.it

L'attaccante brasiliano Bernard starebbe discutendo il proprio futuro con l'Inter. Dal Brasile arrivano in tal senso le indiscrezioni del blog Ora Bolas, secondo il quale le trattative tra il giocatore e il club nerazzurro sarebbero già aperte da tempo e ora si starebbe parlando in merito alla durata del nuovo contratto. Esiste la possibilità che già entro la fine del mese di marzo il giocatore potrebbe firmare un pre-contratto con l'Inter. Bernard ha respinto ogni tentativo di rinnovo da parte dello Shakthar, e determinato a proseguire la sua carriera in Europa ha respinto anche alcune proposte provenienti dalla Cina.