© foto di Federico De Luca

Il terzo portiere dell'Inter Tommaso Berni ha parlato da San Siro in occasione della presentazione di 'Inter Hits'. Questo quanto riportato da FcInterNews: "Gli orologi regalati da Icardi? Mauro ogni anno che passa sta aumentando il suo carisma e la sua personalità. Questo gesto ci ha reso orgogliosi e ci ha fatto piacere: sta diventando sempre più capitano, mi auguro di regalargli una gioia. Io senatore? Direi più vecchietto... Fa impressione vedere un 2001 come Salcedo, ma ancora mi diverto e do il mio contributo. La sfida con la Juve? Non c'è timore, siamo in un momento di crescita continua. Sappiamo che contro di loro dobbiamo ridurre gli sbagli, ma senza aver paura di nessuno. Che musica scelgo per venerdì? Sicuramente andrei su un gruppo rock, punterei sui Led Zeppelin che danno la carica".