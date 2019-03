© foto di Federico De Luca

Tommaso Berni, terzo portiere dell'Inter, parla così ai microfoni di InterTv in vista della sfida contro la Lazio: "Una sosta che viviamo con un bel sorriso dopo il derby. Aspettiamo il rientro dei nazionali, noi intanto pensiamo ad allenarci bene. Vincere contro il Milan è stato speciale, ma ora testa alla Lazio. Sappiamo che sarà molto difficile, loro sono una grande squadra con Inzaghi che è allenatore molto preparato. Poi visti gli ultimi precedenti... Ma noi siamo l'Inter e siamo pronti a centrare una vittoria per consolidare il terzo posto. Da qui alla fine, avremo tutti gli scontri diretti in casa e per noi è un aspetto fondamentale visto il grande apporto del nostro pubblico”.