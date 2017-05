Inter-Besiktas, non c'è accordo per il riscatto di Erkin: proposta da 350.000 €

Non c'è ancora l'accordo tra Inter e Besiktas per quanto riguarda Caner Erkin. Secondo quanto riportato da Haberturk, il presidente del club di Istanbul Fikret Orman avrebbe offerto ai nerazzurri 350.000 € per il riscatto, a fronte però di una richiesta pari a 1 milione. Da capire inoltre come il terzino recupererà dall'infortunio al tendine d'Achille.