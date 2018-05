Inter, Biabiany non verrà riscattato dallo Sparta Praga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter avrà un altro giocatore in rosa nella prossima stagione. Si tratta di Jonathan Biabiany, ex Parma, che rientrerà dal prestito allo Sparta Praga. Fortemente voluto da Stramaccioni, il francese non rimarrà in nerazzurro - come spiega FcInterNews - ma verrà prestato, oppure ceduto a una cifra simbolica.