Inter, Biraghi: "Complimenti Napoli. Ultimi 3 mesi pieni di pressioni, saremo pronti"

L'esterno dell'Inter Cristiano Biraghi ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli nell'andata delle semifinali di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni a InterTV: "Faccio i complimenti al Napoli, hanno difeso con spirito di sacrificio nonostante siano abituati a giocare palla a terra. Affrontare una squadra così non è semplice, poi in certi episodi siamo stati sfortunati. Se avessimo segnato loro si sarebbero aperti. Il risultato non è giusto, ma lo accettiamo e siamo pronti per ripartire. Come sarà l'ultimo trimestre della stagione? Siamo una grande squadra, normale che ci siano pressioni su di noi. Siamo pronti, sappiamo quello che ci giochiamo".