Inter, Biraghi: "Derby importante, vogliamo dare una gioia ai tifosi"

A pochi minuti dal derby di Milano, Cristiano Biraghi, terzino dell'Inter, è stato intervistato da InterTV: "Abbiamo preparato la partita come si prepara un derby, è una gara particolare e sappiamo quale importanza ha per i tifosi. Ed è importante anche per no. Anche loro si saranno preparati al meglio. Hanno avuto delle difficoltà, ma darà tutto. Noi pensiamo solo a noi stessi, vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi. A livello personale mi sento bene, sono a posto fisicamente e mi alleno tutti i giorni per aspettare il mio momento. Ma è giusto pensare prima alla squadra, in campo andrà chi sta meglio".