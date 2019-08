Inter, Biraghi ha fretta di vestire la maglia nerazzurra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto scrive il quotidiano Tuttosport questa mattina in edicola Cristiano Braghi, terzino della Fiorentina, ha fretta di andare all'Inter e la trattativa tra il club nerazzurro e la Fiorentina sembra vicina all'epilogo. La sensazione è che anche questo tormentone si concluderà a breve: se Dalbert apre alla Fiorentina, in settimana si può chiudere. Il doppio affare sarebbe in prestito con diritto di riscatto.