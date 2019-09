Inter, Biraghi: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di tornare qui"

Fonte: fcinternews.it

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Cristiano Biraghi, esterno dell'Inter ha parlato a Inter TV dopo la vittoria nerazzurra contro il Napoli: "Il mio obiettivo era sempre quello di tornare qui: lavoravo soprattutto per quello. Ora sono tornato: ogni giorno provo a dare il massimo, per l'Inter e per la squadra".

Dopo 9 anni un nuovo esordio con la maglia dell'Inter?

"Sicuramente è una grande emozione. Questo è lo stadio dove venivo a fare il raccattapalle da bambino, dove venivo a tifare l'Inter da ragazzino. Per me è un orgoglio tornare qui. Sono molto contento per la vittoria della squadra: questo è l'importante, poi la soddisfazione individuale viene dopo".