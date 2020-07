Inter, Biraghi: "Oggi siamo riusciti a gestire la partita fino in fondo. Nelle scorse ci era mancato"

Cristiano Biraghi, esterno dell'Inter a segno nello 0-4 in casa della SPAL, ha così parlato a DAZN al termine della partita: "Anche se la SPAL ha delle difficoltà non è mai facile da affrontare perché è squadra fisica. Sapevamo che andando avanti potevamo vincerla, così è stata e siamo contenti. Guardiamo avanti nel nostro cammino".

Sembrate essere riusciti a gestirla per 90 minuti.

"Sì, era stato uno dei problemi nelle ultime partite: andavamo in vantaggio o la ribaltavamo ma non la portavamo in fondo. Oggi ci siamo riusciti".

Come state?

"Bene, questa è la cosa importante perché con tutte queste partite serve la rosa completa".