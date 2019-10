Inter, Biraghi: "Siamo delusi, volevamo la vittoria. Ora testa al Brescia"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristiano Biraghi, terzino dell'Inter, ha parlato ai microfoni di InterTV dopo il 2-2 contro il Parma. Questa la sua analisi della gara: "Diciamo che non abbiamo affrontato bene il primo tempo. Siamo passati in vantaggio, ma su errori nostri siamo andati sotto. Un peccato non aver sfruttato le occasioni nella ripresa. Sono cose che possono capitare, ma che devono capitare il meno possibile, perché noi siamo l'Inter e soprattutto in casa vogliamo vincere sempre. I due gol subiti? L'errore non è mai del singolo: il calcio è un gioco di squadra; può capitare che un singolo sbagli un passaggio, ma da qui a subire gol ne passa. Non va mai puntato il dito contro un giocatore particolare. Abbiamo preso gol su errori nostri, sia oggi che contro il Sassuolo. Purtroppo è questo un periodo in cui sbagliamo qualcosa e subiamo gol. Nel secondo tempo li abbiamo schiacciati nella loro area: siamo delusi, perché volevamo la vittoria. Per fortuna si rigioca già fra tre giorni".