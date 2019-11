© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Per come abbiamo giocato, per quanto abbiamo creato, non poteva che finire così". Il laterale dell'Inter, Cristiano Biraghi, ha analizzato così su Instagram la sfida vinta ieri contro l'Hellas Verona. Passati in svantaggio nel primo tempo, i nerazzurri si sono infatti lanciati all'arrembaggio costruendo occasioni da rete a ripetizione fino a segnare il 2-1.