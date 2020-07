Inter, Biraghi: "SPAL all'ultima spiaggia ma siamo stati bravi a vincerla"

"Sapevamo non sarebbe stata facile, la Spal era all'ultima spiaggia. Bravi noi a indirizzare la partita. Nelle ultime partite non eravamo sempre riusciti a gestire i match, quindi abbiamo tenuto alta la concentrazione per non subire ribaltoni che poi fanno male. Il gol? Speriamo di tenerne qualcuno per quando ci saranno anche i tifosi. La Roma? Partita contro una squadra forte, ma noi siamo consapevoli che siamo l'Inter e andremo all'Olimpico per vincere". Così Cristiano Biraghi a InterTV dopo il netto 4-0 rifilato alla Spal riportate da FcInterNews.it.