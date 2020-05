Inter, blindato il giovane Pirola. Il centrale ha rifiutato una ricca offerta della Juventus

L'Inter blinda il giovane talento Lorenzo Pirola. Come raccolto da FcInterNews infatti, i nerazzurri hanno trovato l'accordo per il rinnovo del classe 2002, il cui contratto scadrà nel giugno del 2021. Sul ragazzo si era mossa la Juve, che era pronta a mettere sul piatto una ricca offerta, un quinquennale da 1 milione lordo a stagione. Una scelta allettante, ma Pirola ha preferito declinare per continuare la sua avventura in nerazzurro.