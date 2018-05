Inter, blitz a Londra. Ecco i costi del centrocampista belga Dembelé

Blitz a Londra dell'Inter. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, i dirigenti nerazzurri nelle ultime ore sono volati a Londra per provare a stringere l'acquisto dal Tottenham del centrocampista Moussa Dembelé, calciatore belga classe '87 che ha un altro anno di contratto con gli spurs. Il calciatore di origini maliane guadagna 4.5 milioni di euro netti a stagione e la società londinese è partita da una valutazione di trenta milioni di euro.