Inter-Bologna 0-1, Santander fa esultare Mihajlovic. San Siro fischia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Termina con il clamoroso vantaggio del Bologna sull'Inter il primo tempo della sfida delle 18 per quanto riguarda la terza giornata di ritorno della Serie A. E' Federico Santander l'uomo partita fino a questo momento con un gol di testa segnato al 33' che sta permettendo a Mihajlovic di iniziare con ottimismo la sua prima partita dopo il ritorno sulla panchina degli emiliani. Da sottolineare due grossolani errori sotto porta da parte di Icardi su due regali della difesa bolognese al 1' e al 42'. Dal canto suo, un Bologna molto coraggioso, ha avuto almeno altre due palle nitide per segnare il secondo gol con lo stesso Ropero protagonista a tu per tu della solita certezza Handanovic. Sonori i fischi di San Siro al termine della prima frazione dopo un tempo senza cori d'incitamento, con Spalletti che dovrà trovare il modo di cambiare passo per evitare di finire sul banco degli imputati e addirittura di rischiare il posto dopo l'eliminazione in Coppa Italia.