Inter-Bologna 3-1, le pagelle: Vidal in netta ripresa, Skorupski evita il peggio

INTER-BOLOGNA 3-1

INTER

Handanovic 6 - Praticamente inoperoso per un tempo, il Bologna prova solo con degli alleggerimenti dalla distanza.

Skriniar 6 - Dalle sue parti gli attaccanti non affondano più di tanto. In collaborazione con Bastoni viene depistato sul gol del Bologna.

De Vrij 6,5 - Deve marcare Palacio, ce la fa senza particolari patemi d'animo.

Bastoni 6- Oramai divenuto un titolare, giganteggia dalla sua parte, perde però il contatto con l'avversario raddoppiando, in ritardo, su Palacio in occasione del gol del Bologna (dall'83' D'Ambrosio s.v.).

Hakimi 7,5 - Spinta continua, impossibile da criticare, è forse il laterale migliore che l'Inter ha avuto negli ultimi anni dopo Maicon. Inesauribile, anche davanti alla porta ha il killer istinct. Devastante quando parte palla al piede (dal 71' Barella s.v.).

Vidal 6,5 - Molto migliore rispetto all'ultimo periodo in campionato, ha idee e forza per eseguirle. Dà il la al tris grazie all'allargamento del gioco per Hakimi (dal 71' Darmian s.v.).

Brozovic 6,5 - Come un quaterback telecomanda il passaggio, perfetto, per il raddoppio di Hakimi.

Gagliardini 6,5 - Lavoro oscuro rispetto ai suoi due colleghi di reparto, cerca di siglare l'1-0 ma il suo tentativo viene fermato dagli avversari.

Perisic 6,5 - Sta migliorando anche in fase difensiva, sulla fascia è forse meno incisivo di qualche tempo fa - offensivamente - ma è in progresso.

Sanchez 6,5 - Vivo, sempre nel mezzo del concerto nerazzurro, nel primo tempo ha la pecca di non calciare in porta.

Lukaku 6,5 - Sbaglia il primo tiro, ma quando uno è dominante ha anche la fortuna dalla sua parte. Si ritrova lì il pallone e lo manda sotto l'incrocio per l'1-0, poi si mangia il raddoppio con un contropiede lampo (dal 71' Martinez s.v.).

Conte 6,5 - La sua Inter sembra finalmente in fiducia, anche se prende sempre qualche gol di troppo, pure se l'avversario fa davvero pochino per meritarselo. Vittoria ottima.

BOLOGNA

Skorupski 6,5 - Non ha particolari colpe sui primi due gol, ma è bravo a dire di no a un Lukaku che sembra lanciato per la sua doppietta personale. Lui deve uscire a valanga. Potrebbe avere delle responsabilità sul 3-1, anche se la giocata di Hakimi è ottima. Dice di no a Sanchez e Lukaku per evitare che la forbice si allarghi.

Tomiyasu 4,5 - Non è la sua serata migliore. Nel bodycheck contro Lukaku, come un'ala piccola che deve contenere un centro, va fuori giri e perde il contatto. Fa partire un contropiede dell'Inter possibilmente mortifero.

Medel 5,5 - Messo in difesa per cercare di adattarsi all'Inter, per giocare a specchio, non ha un effetto vero e proprio. Non demerita, ma non brilla (dal 63' Vignato 6,5 - Trova il gol dopo pochissimi minuti dal suo ingresso il campo, non sbagliando da posizione abbastanza semplice).

Danilo 5,5 - Cerca di parare l'1-0 di Lukaku, fortunatamente non ci riesce altrimenti sarebbe rigore più espulsione.

De Silvestri 5,5 - Qualche volta arriva al cross, ha di fronte Perisic e in qualche circostanza va in difficoltà.

Schouten 5 - Dovrebbe essere parte integrante della cerniera di Mihajlovic, ma viene inguaiato dai tre di Conte.

Svanberg 5 - Situazione simile rispetto al compagno di reparto, non riesce a incidere nelle situazioni a metà campo (dal 63' Dominguez 6,5 - Si trova in area al momento giusto e nel posto giusto per l'assist, sporcato da Soriano, per il momentaneo 2-1 di Vignato.

Hickey 4,5 - Serata non troppo positiva: Hakimi gli va via sul filo del fuorigioco, poi prende un'ammonizione che potrebbe evitarsi. Deve crescere per giocare queste partite (dal 63' Khailoti s.v.).

Soriano 5,5 - Dovrebbe essere il tramite fra il centrocampo e l'attacco, magari cercando di dare fastidio a Brozovic. Lo fa poco.

Barrow 5,5 - Caracolla per il campo, qualche volta si accende ma in generale non è un pericolo sostanziale (dal 79' Vergani s.v.).

Palacio 6,5 - Ci prova, ma è abbastanza isolato perché Barrow si allarga molto sulla sinistra. Però la giocata che dà il pallone a Dominguez è poesia (dal 79' Rabbi s.v.).

Mihajlovic 5,5 - Il suo cambio di modulo non ha grande influenza sul risultato. Le prime parate di Handanovic sono al minuto novantatré.