Inter, bookmaker e Icardi bis: zero possibilità. Il club perderebbe la faccia

Il futuro di Icardi potrebbe colorarsi di bianconero. In una ipotetica revisione del riscatto fissato dall'Inter per il PSG post Covid, l'aggiunta di un plus per un club italiano che a sua volta volesse acquistarlo dai francesi non sarebbe un problema per la Juventus che si appresta a lasciar andare Higuain per Mauro. Alternative per l'ex capitano nerazzurro sono appunto la permanenza a Parigi in qualità di erede di Cavani o la clamorosa retromarcia ad Appiano Gentile.

Dove, nonostante i bookmaker piazzino quest'ultima soluzione immediatamente dopo il passaggio della punta argentina in bianconero, un ritorno sarebbe praticamente impossibile. Anche volendo, anche in assenza di alternative più vantaggiose, anche di fronte a uno scenario di mercato peggiore dei giorni correnti, anche dovesse lasciare Lautaro Martinez, nessuno potrebbe mai ripensare a Icardi.

La società (si legge Beppe Marotta) perderebbe la faccia nel caso in cui colui il quale si è rifiutato di indossare la maglia a seguito della privazione della fascia, facesse ritorno a San Siro. Certo laddove il Paris pensasse di non esercitare il riscatto pari a 70 milioni di euro, non farebbero certo salti di gioia in Viale della Liberazione, dove in questi momenti si ragiona già al Piano B, C e via seguendo. Ma si volessero fare delle percentuali per un assurdo comeback di Maurito, ecco, si sfiorerebbe in effetti lo zero assoluto.