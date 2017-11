Inter, Borja Valero: "Abbiamo dato l'anima per vincere, peccato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'1-1 casalingo con il Torino, a InterTV parla il centrocampista dell'Inter Borja Valero: "Abbiamo fatto quello che facciamo sempre, ovvero crederci fino alla fine. Ma un po' il portiere e un po' di sfortuna ci hanno relegato al solo pareggio - dice lo spagnolo -. Difficile trovare gli spazi marcati a uomo, c'era un po' di difficoltà nella prima uscita, ma abbiamo creato tante occasioni per segnare nonostante questo. Gli applausi? I tifosi hanno visto che abbiamo dato l'anima per vincere anche questa, ci è mancata solo un po' di fortuna davanti la porta. Adesso alleniamoci bene durante la sosta per ritrovarci al meglio al prossimo match", riporta Fcinternews.it.