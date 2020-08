Inter, Borja Valero ai saluti: il centrocampista spagnolo sul taccuino del Genoa

Non solo Parma su Borja Valero. Il centrocampista è in uscita dall’Inter ed è in cerca di una nuova sistemazione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, fra le squadre interessate ci sarebbe anche il Genoa ma non sarebbe semplice immaginare una coesistenza con Lasse Schone che per caratteristiche è simile all’ex Fiorentina.