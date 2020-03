Inter, Borja Valero ai saluti: per il sostituto si pensa a Locatelli

Grandi manovre in casa Inter. Per un Marcelo Brozovic che si appresta a rinnovare il proprio contratto, c'è invece un Borja Valero che andrà in scadenza a luglio. Il centrocampista spagnolo dovrebbe lasciare i nerazzurri che si stanno già muovendo per un sostituto. Secondo quanto riporta Tuttosport, il prescelto potrebbe essere Manuel Locatelli del Sassuolo.