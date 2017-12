Inter, Borja Valero al 90': "Partita difficile, ma abbiamo tenuto bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Borja Valero, centrocampista dell'Inter, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Juventus (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Avevate pensato questo match in maniera diversa?

"Sì, sicuramente l'avevamo pensata in maniera diversa. Non abbiamo avuto occasione di fare male, abbiamo tenuto molto il pallone. La Juventus è un'ottima squadra, non è facile fare la partita. In casa spingono molto".

Pareggio a Napoli, pareggio a Torino: sta aumentando la fiducia?

"Sì, questa è una stagione importantissima. Manca tanto alla fine del campionato, abbiamo ottenuto punti su campi complicati. Ora dobbiamo pensare alla prossima e continuare su questa strada".

Ottava partita senza gol: è una questione di tenuta mentale?

"Siamo molto concentrati, siamo una squadra molto unita. Siamo un blocco, si vede quando scendiamo in campo. Lasciamo davvero poche occasioni, anche oggi abbiamo fatto una bella prova difensiva".

Questi confronti vi fanno pensare alla vostra forza: potrete lottare per qualcosa di più importante?

"Mancano ancora molti punti, poi vedremo cosa fare. Se saremo in lotta fino in fondo ci proveremo, su quello non c'è dubbio".