© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Borja Valero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Atalanta, conclusasi con il risultato di zero a zero: "Non si deve mai essere soddisfatti per un pareggio in casa, credo che l'Inter debba cercare di vincere tutte le partite. Peccato perché era una bellissima giornata per prendere punti e mettere a posto la classifica. Manca una partita in meno, siamo ancora in lotta e speriamo di farcela fino in fondo. Loro hanno preso campo, sono forti dal punto di vista fisico e individuale, ti stanno addosso tutta la partita ed è difficile mantenere quei ritmi. È un peccato non aver fatto quel gol all'inizio che avrebbe sicuramente cambiato la partita. In ogni giornata sembra che ci sia qualche sorpresa, speriamo di non essere la sorpresa negativa, speriamo di vincere più partite possibili per andare in Champions, che sarebbe un traguardo importante".