Inter, Borja Valero anti-Barcellona: "A Lautaro dico che qui abbiamo un progetto importante"

Intervistato da Gazzetta.it, il centrocampista Borja Valero ha anche risposto su cosa direbbe al compagno di squadra Lautaro Martinez per convincerlo a rimanere nell'Inter, lasciando perdere le sirene di mercato del Barcellona: "Da un anno all’altro è quello migliorato di più. Oltre a segnare, fa un lavoro straordinario per la squadra. Per convincerlo a non andare al Barcellona gli direi che qui abbiamo un progetto molto importante, visibile a tutti. E che, per realizzarlo, è meglio che lui sia con noi”.