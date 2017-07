Inter, Borja Valero: "Bilancio positivo. Obiettivi? Non poniamoci limiti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i migliori in campo contro Bayern Monaco e Chelsea, Borja Valero analizza il lavoro svolto dall'Inter durante la tournée in Cina e Singapore: "Il bilancio è sicuramente positivo, avere buone sensazioni sin dall'inizio è importante e speriamo di continuare così. Giocare contro le migliori squadre e riuscire anche a disputare buone prestazioni è un dato significativo ma dovremo lavorare ancora come nulla fosse. Dal primo momento mi hanno detto chiaramente quale sarebbe stato il mio ruolo all'Inter e sto provando a fare del mio meglio. Stiamo lavorando bene anche se non abbiamo avuto molto tempo per concentrarci al meglio sui concetti di gioco durante gli allenamenti quotidiani. Dove possiamo arrivare? Non poniamoci limiti, alla fine si vedrà", riporta Inter.it.