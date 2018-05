Inter, Borja Valero: "Ci abbiamo sempre creduto. Serve fiducia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Borja Valero ha analizzato il rotondo successo corsaro contro l'Udinese ai microfoni di Premium Sport: "Dobbiamo continuare a lottare fino alla fine. Mancano tre partite alle altre, noi abbiamo fatto il nostro. Dobbiamo vincere le ultime due. Non abbiamo mai mollato, c'è una spogliatoio importante sotto questo aspetto, dobbiamo avere fiducia. La squadra ha giocato bene, abbiamo avuto occasioni, Handanovic ha parato nei momenti importanti. Non dipende solo da noi, ma avremo fiducia fino in fondo".